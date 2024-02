Nach Negativrekord im Jahr 2022 Etwas weniger Kirchenaustritte in NRW

Die Zahl der Kirchenaustritte in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Im Jahr 2023 seien im bevölkerungsstärksten Bundesland 197.012 Menschen aus der Kirche ausgetreten, teilte das Justizministerium in Düsseldorf am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. 2022 waren es 223.509 Austritte gewesen, im Jahr davor 155.322.