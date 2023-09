Motto „Talent Monument“ Kirche, Industriebauten, Ruinen – „Tag des offenen Denkmals“ lockt auch nach NRW

Zu besichtigen waren in NRW etwa in Dortmund der Lokbahnhof Mooskamp, ehemals Hauptwerkstatt der Ruhrkohle-Zechenbahnen für das östliche Revier und bis 2002 genutzt. Seitdem werden dort Fahrzeuge aus 140 Jahren Dortmunder Straßenbahngeschichte abgestellt, berichtete die Stiftung. Schrittweise werde ein Nahverkehrsmuseum aufgebaut. Im Bergischen öffnete ein zentrales Denkmalensemble in der Klosterlandschaft Altenberg seine Tore. Zu bestaunen waren der Stiftung zufolge verborgene Gewölbe und unterirdische Kanäle, die von der Wasserbaukunst der Zisterzienser zeugten.