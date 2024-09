Veranstaltungen in zahlreichen Städten Kinder fahren am Weltkindertag kostenlos Bus und Bahn in NRW

Der jährlich seit 1954 stattfindende Weltkindertag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“. In zahlreichen Städten in NRW gibt es rund um das Wochenende Veranstaltungen. Ein buntes Programm für Kinder und Familien gibt es am Sonntag etwa im Rheinauhafen in Köln, auf dem Marktplatz in Datteln, im Neuland-Park in Leverkusen, im MüGa-Park in Mülheim an der Ruhr und im Maximilianpark in Hamm.