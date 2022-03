Lagebild zur Paralleljustiz in NRW : „Frontaler Angriff auf den Rechtsstaat“

Tat aus Blutrache: Mir sechs Schüssen wurde am 9. April 2016 in Essen ein junger Mann niedergeschossen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen gibt es Paralleljustiz „in nennenswertem Umfang“. Das zeigt ein Lagebild des Justizministeriums, das nun in Düsseldorf vorgestellt wurde. Die Opfer der Paralleljustiz sind meistens Mädchen und Frauen.

Auf offener Straße wird im April 2016 ein junger Mann in Essen niedergeschossen. Mit sechs Schüssen in der Brust wird der 21-Jährige in eine Klinik gebracht und kämpft zwei Monate mit dem Tod, bis er stirbt. Drei Männer werden festgenommen und später wegen Mordes verurteilt. Sie gehören einer libanesischen Großfamilie an. Ihre Tat war Blutrache am Sohn einer verfeindeten anderen Familie, so sah es das Landgericht Essen. Die Fehde zwischen den Familien hatte seit Jahrzehnten geschwelt. Aus verletzter Ehre erhoben sich die Täter „als Vollstrecker eines Todesurteils über die Rechtsordnung“, wie es in der Urteilsbegründung heißt.

Es kommt immer wieder zu Taten wie dieser, die unter den Begriff „Paralleljustiz“ fallen. Gemeint ist eine Form der Konfliktlösung, die außerhalb der staatlichen Rechtsordnung stattfindet. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat am Donnerstag im Justizministerium das bundesweit erste Lagebild zum Phänomen der Paralleljustiz vorgestellt. Im Vordergrund stehe die Frage, wie man sicherstellen könne, dass das staatliche Gewaltmonopol und der staatliche Strafanspruch von allen Bürgerinnen und Bürgern respektiert werde, wie Biesenbach sagt.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf im Justizministerium. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Das Justizministerium hat für das Lagebild zwei Studien in Auftrag gegeben. Zwei Forscher der Max-Planck-Gesellschaft, Hatem Elliesie und Clara Rigoni, und der Rechts- und Islamwissenschaftler Mathias Rohe, sollten das Phänomen und seine Auswirkungen näher beleuchten und Ansätze zur wirksamen Bekämpfung benennen. „Paralleljustiz ist ein frontaler Angriff auf den Rechtsstaat“, sagt Rohe. „Als milieuspezifisches Phänomen existiert sie in Nordrhein-Westfalen in nennenswertem Umfang – es sind weit mehr als Einzelfälle.“ Zahlen und Statistiken zu den unterschiedlichen Ausprägungen der Paralleljustiz gibt es nicht. Auch, weil in vielen Fällen keine Anzeige erstattet wird, wie Biesenbach sagt. Klar ist nach Angaben der Experten aber, dass vor allem die traditionellen Werte der Herkunftsregion einer Person ausschlaggebend seien – Religion spiele hingegen nur manchmal eine Rolle.

Paralleljustiz gedeihe vor allem in sozial prekären Milieus mit hoher Sozialkontrolle und starken Loyalitätserwartungen, wie Rohe sagt. Die Menschen in diesen Milieus leben demnach eng zusammen und haben oft schon Diskriminierung erfahren, wodurch ihr Vertrauen in staatliche Institutionen geschädigt wurde. Kulturell geprägte Milieus, deren Denken in der patriarchalisch geführten Großfamilie mit Gewalterziehung und formalen Ehrbegriffen verhaftet ist, wendeten auch in Deutschland deren Regeln an, wie Rohe sagt. Eine feste institutionelle Ausprägung von Paralleljustiz, zum Beispiel sogenannte Friedensrichter oder eine Scharia-Polizei, gebe es in NRW aber nur „in sehr beschränktem Umfang“.

Infos Brückenbauer Häufig haben nur Angehörige der Personen, die von Paralleljustiz betroffen sind, den Zugang zu allen Beteiligten. Gewinnen staatliche Institutionen einen von ihnen als „Brückenbauer“, kann derjenige dabei helfen, das Verständnis für Regeln und Gesetze zu verbessern. Dies kann auch ein Anwalt sein, der die Familien kennt. Brückenbauer helfen auch in der Kooperation mit Jugendämtern.

Die Opfer der Paralleljustiz sind laut Lagebild meistens Mädchen und Frauen, etwa wenn sie innerhalb der Familie bedroht oder mit Gewalt zu Entscheidungen gedrängt werden – zum Beispiel weil sie sich trennen wollen oder das Sorgerecht für ein Kind für sich beanspruchen möchten. Wenn es um Gewalttaten im Namen der „Ehre“ geht, sind aber auch häufig Männer als Zeugen und Opfer bedroht. Der strafrechtliche Schwerpunkt liegt in NRW bei Körperverletzungs- und Tötungsdelikten, auch Menschenhandel, Zwangsheirat und Bedrohungen nennen die Forscher.