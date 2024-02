Nicht genügend Zeit NRW will Cannabis-Gesetzt verzögern

Nach dem Bundestagsbeschluss für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis richten sich die Blicke auf die letzte Hürde im Bundesrat. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach sich am Wochenende dafür aus, die Umsetzung dort noch aufzuhalten - indem die Länder das Gesetz bei der Sitzung am 22. März in den Vermittlungsausschuss schicken. Neben der Kritik von Medizinverbänden, Rechtsexperten und Innenpolitikern sind auch aus den Ländern Einwände laut geworden, dass die Legalisierung mit vielen damit verbundenen Umstellungen schon in einer kurzen Frist zum 1. April greifen soll. Auf Konsumenten und Behörden vor Ort kommen ebenfalls Aufwand und Kosten zu - aber teils auch erhebliche Einsparungen.