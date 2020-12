Bis zu drei Jahre Haft : NRW-Justiz bestrafte im vergangenen Jahr 250 Stalker

Düsseldorf Sogenannte Stalker terrorisieren ihre Mitmenschen, indem sie ihnen auflauern, ihnen nachstellen oder sie mit Anrufen bombardieren. 250 von ihnen wurden im vergangenen Jahr in NRW dafür bestraft.

Die nordrhein-westfälische Justiz hat im vergangenen Jahr 250 sogenannte Stalker bestraft. Das waren etwas mehr als im Jahr zuvor, als 242 Fälle bei der Justiz aktenkundig wurden, wie das NRW-Justizministerium auf dpa-Anfrage mitteilte. In 168 Fällen seien die Verdächtigen 2019 per Strafbefehl abgeurteilt worden, in 82 Fällen erfolgten Verurteilungen nach einer Gerichtsverhandlung.