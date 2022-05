Sorgen aus der Pandemie : Jeder zweite Jugendliche in NRW besorgt über Ausbildungschancen

Jeder zweite Jugendliche in NRW besorgt über Ausbildungschancen

Gütersloh Jeder zweite Jugendliche in NRW fürchtet eine Verschlechterung der Ausbildungschancen durch Corona. 50 Prozent der Jugendlichen sind der Ansicht, dass sich die Ausbildungschancen durch die Pandemie verschlechtert haben. Das sind ihre Sorgen.

Jeder zweite Jugendliche in Nordrhein-Westfalen fürchtet eine Verschlechterung der Ausbildungschancen durch Corona. 50 Prozent der nordrhein-westfälischen Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren sind der Ansicht, dass sich die Ausbildungschancen durch die Pandemie verschlechtert haben, wie die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch in Gütersloh mitteilte. Rund 80 Prozent der Jugendlichen sei der Meinung, dass die Politik nicht genug für die Ausbildungsplatzsuche unternehme, wie eine Umfrage im Auftrag der Stiftung ergab.