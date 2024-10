Statistisches Landesamt IT.NRW Jeder Zehnte in NRW von Zahlungsrückständen betroffen

Im vergangenen Jahr lebte rund jede zehnte Person in Nordrhein-Westfalen in einem Haushalt mit Zahlungsrückständen. Laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW gaben 10,2 Prozent der Bevölkerung an, dass ihre Haushalte in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal in Zahlungsverzug geraten waren. Damit sei dieser Anteil gegenüber den Vorjahren gestiegen. 2022 hatte er noch bei 7 Prozent gelegen.