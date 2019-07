Risiko leicht gesunken : Jeder Sechste in NRW ist armutsgefährdet

Jeder Sechste in NRW ist armutsgefährdet

Geldscheine in einer Geldbörse (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf 2,93 Millionen und damit jeder sechste (16,6 Prozent) Einwohner Nordrhein-Westfalens hatte im Jahr 2018 ein Einkommen, das unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle lag.

Die Quote von 16,6 Prozent der Bevölkerung ist damit leicht rückläufig, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf berichtete. Im Vorjahr hatte sie mit 17,2 Prozent Rekordhöhe erreicht.