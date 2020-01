237.000 Unterrichtsstunden betroffen : Jede sechste Schulstunde in NRW ohne Lehrbefähigung erteilt

Düsseldorf In NRW werden allein in der Sekundarstufe I rund eine Viertel Million Stunden pro Schuljahr von Personen ohne entsprechende Lehrbefähigung erteilt. Vor allem Hauptschulen sind betroffen.

Etwa jede sechste Unterrichtsstunde ist im Schuljahr 2018/19 in der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen von Personen ohne die dafür vorgesehene Lehrbefähigung erteilt worden. Das geht aus einer am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf eine SPD-Anfrage hervor.