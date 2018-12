Inflationsrate in NRW auf höchstem Stand seit 2012: Sahne und Heizöl mit höchsten Preissteigerungen 2018

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Inflationsrate in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit 2012 geklettert. Im Durchschnitt des Jahres 2018 stiegen die Verbraucherpreise gegenüber 2017 um 1,9 Prozent.

Am stärksten verteuerten sich im Durchschnitt des Jahres 2018 Sahne (plus 26,5 Prozent) und Heizöl (plus 22,7 Prozent). Am Jahresende schwächte sich der Preisauftrieb in NRW etwas ab. Im Dezember betrug die Teuerungsrate im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres 1,8 Prozent. Damit lag die Inflationsrate den Angaben zufolge zum ersten Mal seit April 2018 wieder unter zwei Prozent).