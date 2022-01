Gespräche mit niederländischen und belgischen Partnern : NRW-Innenministerium setzt auf grenzüberschreitende Polizeiteams

Düsseldorf Schmuggel, Menschenhandel, Drogen: Grenzen sind auch Brennpunkte von Kriminalität. Gemischte Polizeiteams gelten als Gegenmittel. Ein Pilotprojekt mit den Niederlanden gibt es schon.

Im Dreiländereck bei Aachen möchte das Land Nordrhein-Westfalen ein grenzüberschreitendes Polizeiteam an den Start bringen. „Hierzu dauern die Gespräche mit den niederländischen und belgischen Partnern an“, erklärte das Innenministerium in Düsseldorf auf Anfrage. In diesen Teams fahren Polizisten unterschiedlicher Nationalität gemeinsam Streife. Ziel ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die Polizeistreifen können in Zivil oder in Uniform gemeinsam vorgehen.