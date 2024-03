Demo in Düsseldorf Protest am NRW-Innenministerium – Security-Branche will mehr Geld

Der Tarifkampf um bessere Löhne in der Sicherheitsbranche hat nun auch das NRW-Innenministerium erreicht. Am Freitag hielten Beschäftige vor dem Gebäude des Ministeriums in Düsseldorf eine Mahnwache ab. „Warum verhindern Sie den Tarifabschluss?“, stand auf einem Transparent, das Beschäftige dort hochhielten. „Wir sind hier, weil im Innenministerium eine Sicherheitsfirma beschäftigt ist, die jegliche Zusammenarbeit verweigert“, sagte Verdi-Sekretär Özay Tarim.