Sonderbericht des Innenministeriums : Polizei-Chatgruppen waren rassistisch, sexistisch, homophob

Ein Polizeiwagen steht vor dem Polizeipräsidium in Mülheim an der Ruhr. (Archivfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Das Düsseldorfer Innenministerium hat Auszüge eines noch internen Sonderberichts zu den umstrittenen Chatgruppen bei der Polizei in Mülheim an der Ruhr veröffentlicht.

Wörtlich heißt es demnach in dem rund 30-seitigen Papier: „Das Handeln der Treiber und Unterstützer ging deutlich über das Posten rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Inhalte hinaus.“ Es sei um „Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamphobie, Sexismus, Homophobie etc.“ gegangen.

Auslöser für die frühzeitige Veröffentlichung dieser Passage des Berichts, der dem Innenministerium nach eigenen Angaben erst seit Montag vorliegt: Essens Polizeipräsident Frank Richter hatte seinerseits an das Ministerium geschrieben, dass „es sich nach Bewertung der Sonderinspektion nicht um extremistische Chatgruppen gehandelt hat“. Aus Richters Brief hatte am Wochenende zunächst die „WAZ“ zitiert, danach die Deutsche Presse-Agentur.