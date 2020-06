Zaheln des Innenministeriums : Mehr Straftaten mit Schusswaffen in NRW

Mehr Straftaten mit Schusswaffen in NRW

Düsseldorf Bei Straftaten in Nordrhein-Westfalen werden immer häufiger Schusswaffen verwendet - legale und illegale. Immer mehr legale Waffen werden zudem als verloren oder gestohlen gemeldet.

Die Zahl der Straftaten, bei denen Schusswaffen eingesetzt wurden, ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren gestiegen. Waren es 2016 noch 581 Fälle, kletterte die Zahl im vergangenen Jahr auf 938 Straftaten mit Einsatz von Schusswaffen ohne Erlaubnis, wie das NRW-Innenministerium am Montag auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mitgeteilt hat. Dazu zählt allerdings auch die Verwendung erlaubnisfreier Schusswaffen.