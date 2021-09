Jeden zweiten Tag : 185 Gruppenvergewaltigungen in 2020 in NRW erfasst

185 Gruppenvergewaltigungen in 2020 in NRW erfasst

Düsseldorf Jeden zweiten Tag gab es – statistisch gesehen – im Jahr 2020 in NRW eine Gruppenvergewaltigung. Das gab das Innenministerium des Landes bekannt und korrigierte damit die Zahlen von vergangener Woche.

