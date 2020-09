Rechtsextremer Chat : Reul will Polizeiskandal „radikal und bis ins kleinste Detail“ aufklären

Düsseldorf Herbert Reul hat eine schonungslose Aufklärung des Rechtsextremismus-Skandal bei der nordrhein-westfälischen Polizei zugesagt. Inzwischen wurden außerdem mehr als 40 Handys und über 40 Speichermedien beschlagnahmt.

„Wir werden das aufarbeiten, radikal und bis ins kleinste Detail“, sagte Reul (CDU) am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. Dabei äußerte er die Sorge, dass der Fall noch größere Ausmaße annehmen könne - „das kann sich weiter entwickeln“.

Am Mittwochmorgen wurden insgesamt 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen in Duisburg, Essen, Moers, Mülheim und Oberhausen durchsucht. Mehr als 200 Ermittler waren bei den Razzien im Einsatz.

„Was ich da gestern gesehen habe, hat eine Dimension in einer Abscheulichkeit, die ich nicht für möglich gehalten habe“, sagte Reul und räumte ein, Fragen zu verstehen, wie so etwas im Bereich der Polizei möglich sei. Es sei bereits im Jahr 2012 mit der Hetze losgegangen und in all den Jahren danach nicht aufgefallen. „Das macht schon sehr nachdenklich.“