NRW-Innenminister Herbert Reul Polizei stellt trotz Haushaltskrise 3000 Anwärter ein

Da man an anderen Stellen schon viel ausgereizt habe, müsse man diesmal auch an den Polizeibereich ran, so Reul laut Teilnehmerkreisen. Er betonte nach Angaben des WDR aber, dass es in diesem Zuge keine Stellenstreichungen geben solle. Die Landräte wurden nach dpa-Informationen aufgerufen, eigene Ideen für Sparmöglichkeiten einzubringen - und Bescheid zu sagen, wenn sie eine Vorgabe aus Düsseldorf unpassend finden.