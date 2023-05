NRW-Innenminister nach Ratingen Herr Reul, woher kommt all der Hass?

Reul Ich habe in meiner Zeit als Innenminister leider schon viele menschliche Abgründe erlebt. Die kann man nicht miteinander vergleichen. Aber wir sehen, dass die Aggression in unserer Gesellschaft zunimmt. Polizisten werden wie andere Repräsentanten des Staates immer häufiger für das persönliche Unglück Einzelner verantwortlich gemacht. Da wird Frust abgelassen. Ob das hier auch so war, weiß man natürlich noch nicht. Die Motivation des mutmaßlichen Täters wird ja gerade noch ermittelt. Aber: Im Jahr 2022 wurden Polizeivollzugsbeamte 20.163 Mal Opfer von Gewalt – eine Steigerung um 11 Prozent. Das akzeptiere ich nicht. Deshalb arbeiten wir weiter daran, unsere Polizistinnen und Polizisten gegen Übergriffe bestmöglich zu schützen.