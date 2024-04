150 Castorbehälter sollen durchs Münsterland rollen Initiative ruft zu Protesten gegen Atommülltransporte durch NRW auf

Am kommenden Sonntag (21. April) wollen Menschen im münsterländischen Ahaus gegen die drohenden Castor-Atommülltransporte von Jülich in das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus protestieren. Die Proteste beginnen um 14 Uhr an der Kirche St. Marien, wie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) am Freitag in Bonn mitteilte. Veranstalter ist die Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“.