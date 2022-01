Heizöl plus 35,6 Prozent : NRW-Inflationsrate liegt bei 5,1 Prozent

Düsseldorf Wer tanken fährt oder seine Stromrechnung bezahlen muss, könnte schlechte Laune bekommen. Denn die Inflation sorgt weiter für hohe Kosten. Einzig Klamotten könnten etwas günstiger sein.

Um den Alltag zu finanzieren, müssen die Bürger in Nordrhein-Westfalen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Inflationsrate lag in Nordrhein-Westfalen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 5,1 Prozent, wie das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Noch vor einem Jahr hatte die NRW-Inflationsrate nur bei 1,0 Prozent gelegen. Danach ging es immer weiter nach oben, im Dezember 2020 lag der Wert bei 5,2 Prozent und damit sogar etwas höher als derzeit.