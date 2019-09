Sommer in NRW : In Flüssen und Seen sind 2019 weniger Menschen ertrunken

Bad Nenndorf In diesem Sommer sind in NRW etwas weniger Menschen beim Baden ums Leben gekommen als im Vorjahr. Bis Ende August gab es 53 Badetote, das sind zwei weniger als 2018, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte.

„Der Sommer war dieses Mal etwas verhaltener“, sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Als bevölkerungsreichstes Bundesland liegt NRW auf Platz zwei hinter Bayern, wo es erneut die meisten Badetoten gab. Bundesweit ging die Zahl im Jahresvergleich deutlich stärker zurück - von 445 Badetoten im Hitzesommer 2018 auf 348 Fälle in dieser Saison.

Die Ursachen für das Ertrinken seien seit Jahren dieselben, hieß es vom DLRG: Leichtsinn, Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft und insbesondere das Schwimmen in unbewachten Gewässern.

In Flüssen und Seen starben 291 Menschen und damit fast 83 Prozent aller Badetoten des bisherigen Jahresverlaufs. Badestellen an Flüssen und Seen werden laut DLRG zum größten Teil nicht überwacht. An den Küsten von Nord- und Ostsee, wo während der Sommermonate vielfach ausgebildete Rettungsschwimmer Dienst tun, gab es dagegen nur 22 tödliche Unfälle.

Erneut waren mehr als 80 Prozent der Badetoten männlich. "Hier sind Selbstüberschätzung, Leichtsinn und oftmals auch Alkohol Gründe für die tödlichen Unfälle", erklärte die DLRG weiter. Das entspreche den Erfahrungen der Vorjahre.

Auch Menschen mit Migrationshintergrund seien weiterhin eine Risikogruppe. Bis Ende August starben 28 - einer weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs 2018. Die meisten von ihnen hätten nicht schwimmen können, erklärte die Hilfsorganisation.

