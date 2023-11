Unter 20-Jährige In dieser NRW-Stadt brachten 2022 die meisten Teenager-Mütter Kinder zur Welt

Teenager-Mütter hätten 2823 Kinder zur Welt gebracht, teilte das statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mit. Das entspricht 1,7 Prozent aller 2022 Geborenen. 2021 lag der Anteil ebenfalls bei 1,7 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 hatte es noch 6979 Geburten von unter 20-jährigen Müttern gegeben. Der Anteil an allen Geburten lag damals bei 4,0 Prozent.