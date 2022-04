Tipps für Feinschmecker : In diesen Restaurants in NRW gibt es leckeren Spargel

In diesen Restaurants in NRW gibt es leckeren Spargel

Düsseldorf Ob mit Sauce Hollandaise und Schinken, mit Butter oder als Quiche verarbeitet. Grüner und weißer Spargel hat gerade Saison. Da darf das Stangengemüse auch bei keinem Restaurant auf der Karte fehlen. Wir zeigen Ihnen, in welchen Restaurants Spargel-Gerichte angeboten werden.

Spargel ist wasserreich, lecker und gesund. Und für viele im Frühling die reinste Delikatesse. Auch in vielen Restaurants werden eigene Spargel-Kreationen angeboten. So zum Beispiel auch im Weinhaus Tante Anna mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Auf der Speisekarte steht zum Beispiel ein Spargelmousse Eifeler Bärlauch mit Périgord-Trüffel und lila Kartoffeln. Ebenfalls lecker hört sich das Spargelcremesüppchen mit Büsumer Krabben, Kerbel-Öl und grünem Spargel an.