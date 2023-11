Deutlich mehr Honig dieses Jahr Imker aus NRW macht dieses Tier große Sorgen

Nordrhein-Westfalens Imker haben in diesem Jahr besonders gut geerntet. Pro Bienenvolk seien im Schnitt 39,3 Kilo Honig eingeholt worden und damit 1,5 Kilo mehr als im Vorjahr, teilte das Fachzentrum Bienen und Imkerei auf dpa-Anfrage im rheinland-pfälzischen Mayen mit. In der seit 2012 geführten Statistik war der Ertrag noch nie so hoch wie 2023. Verglichen mit dem sehr verregneten Jahr 2021, in dem nur 18,2 Kilo pro Volk geschleudert wurden, ist die Erntemenge sogar mehr als doppelt so groß.