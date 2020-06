Hitze und Sonnenschein : „Die Waldbrand-Gefahr in NRW ist stark gestiegen“

Düsseldorf Die hochsommerlichen Temperaturen in Nordrhein-Westfalen haben eine Schattenseite für Wälder und Gräser: Die Waldbrandgefahr steigt deutlich. So ist die aktuelle Situation im Land.

Temperaturen über 30 Grad sorgen derzeit bei vielen Menschen in NRW für Urlaubsgefühle, in den Wäldern und auf den Wiesen des Landes können die heißen Tage jedoch zur Gefahr werden. „Die Waldbrand-Gefahr in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen und wird mindestens morgen noch weiter steigen“, sagt Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehr-Verband und Branddirektor bei der Düsseldorfer Feuerwehr.

Mittwoch war der bislang heißeste Tag in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr. An einer Messstation in Köln-Stammheim wurden 32,1 Grad gemessen. Neue Rekordwerte könnte es aber bereits am Freitag geben: Am Niederrhein könnte es 33 Grad warm werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es werde überwiegend heiß und sonnig im Land.

„Hohe Temperaturen sind immer für ein höheres Risiko für Freiflächenbrände gut“, sagt Cimolino. Das liege am Freizeitverhalten der Menschen, die mehr Zeit in der Natur verbringen, und an der Waldarbeit, da die Belastung für die Maschinen und damit auch die Gefahr der Überhitzung steige. Besondere Waldbrandgefahr gibt es demnach in trockenen Mooren, Heideflächen und Schilfgebieten. Doch auch die ersten Sommergetreide seien erntereif und damit brandgefährlich. Weitere Risikofaktoren seien Waldschäden durch Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer.

Der Waldbrandgefahrenindex des DWD bestätigt diese Einschätzung: Am Donnerstag liegt die Waldbrandgefahr linksrheinisch von Kleve bis Mönchengladbach bei 4 von 5. Im restlichen Bundesland beträgt der Index 3, nur in einzelnen Gebieten in Ostwestfalen liegt er bei 2. Am Freitag breitet sich der erhöhte Gefahrenindex 4 nach Südosten nach Düsseldorf, Köln und Bonn aus. Ab Samstag sinkt er dann deutlich.

Auch der Graslandfeuerindex liegt am Donnerstag in weiten Teilen des Landes auf der zweithöchsten Stufe, am Freitag sogar in ganz NRW. Ab Samstag soll die Gefahr dann wegen der erwarteten Regenschauer und Abkühlung wieder deutlich fallen. Laut DWD können bereits ab Freitagnachmittag über der Eifel erste Schauer und Gewitter entstehen, die Richtung Nordosten ziehen.

Insgesamt bleibe eine zu große Trockenheit im Boden, erklärt Cimolino. „Die langfristige Aussicht ist daher eine relativ große Vegetationsbrandgefahr.“ Aufgrund des Regens sei derzeit aber etwas mehr Feuchtigkeit in den Pflanzen, sodass das Risiko für Brandentstehung geringer als im Frühjahr sei. Zudem gebe es eine höhere Luftfeuchtigkeit und weniger Wind. Ende April hatte es innerhalb weniger Tage mehrere Waldbrände in Nordrhein-Westfalen gegeben: Im niederländischen Nationalpark De Meinweg an der Grenze zu Niederkrüchten wurden bei einem Großbrand rund 170 Hektar Wald und Heide zerstört. In Gummersbach standen etwa 35 Hektar Wald in Flammen, zeitweise hing eine riesige Rauchwolke über der Stadt. Im Kreis Olpe wurde zudem ein Feuerwehrmann bei einem Waldbrand verletzt.





