Der normale Menschenverstand entscheidet mit Helfer für Gerichtsurteile gesucht — auch in NRW

Eine besondere Ausbildung ist also nicht nötig. Die Schöffen sollen nur so ehrlich und gut wie möglich ihre Aufgabe erledigen. Am Ende entscheiden sie mit, welche Strafe jemand bekommt: zum Beispiel, ob die Person ins Gefängnis muss. „Ich finde es spannend, dass der „normale Menschenverstand“ mitentscheiden darf“, sagt eine Frau, die sich als Schöffin beworben hat.