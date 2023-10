Heimatschutzregiment in Münster startet Dienst „Wir müssen unsere Heimat besser und stärker schützen als bisher“

Mit einem feierlichen Appell in Münster hat die Bundeswehr das deutschlandweit dritte von insgesamt sechs geplanten Heimatschutzregimentern in den Dienst gestellt. „An den Angriffen der Hamas, am brutalen Überfall Putins auf die Ukraine erkennen wir: Wir müssen auch unsere Heimat besser und stärker schützen als bisher“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) laut Redemanuskript am Donnerstag in Münster. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene „Zeitenwende“ in der Verteidigungspolitik müsse jetzt Fahrt aufnehmen. Der Investitionsbedarf in der Bundeswehr sei hoch.