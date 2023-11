Studie der Bertelsmann Stiftung NRW hat 110.000 Kita-Plätze zu wenig

In Nordrhein-Westfalen fehlen laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung rund 110.000 Kita-Plätze, um den Betreuungsbedarf zu decken. NRW könne den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach wie vor „nicht bedarfsgerecht erfüllen“, sagte die Stiftungs-Expertin für frühkindliche Bildung, Kathrin Bock-Famulla, am Dienstag in Gütersloh. Nur knapp 30 Prozent der unter dreijährigen Kinder wird demnach in Kindertageseinrichtungen betreut - weniger als im Bundesdurchschnitt von 36 Prozent. Demgegenüber wünschen sich laut dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ 48 Prozent der Eltern in NRW einen Kita-Platz für ihr Kind in dieser Altersgruppe.