Weihnachtsgeschäft NRW-Handel zieht durchwachsene Bilanz nach zweitem Adventswochenende

Die Woche vor dem ersten Advent werde positiver bewertet, teilte der Handelsverband Nordrhein-Westfalen für Westfalen und das Münsterland am Sonntag mit. Die Menschen seien angesichts der allgemeinen Rahmenbedingungen noch nicht in der erhofften Kauflaune, heißt es laut Mitteilung aus Dortmund. Kundenfrequenz und Stimmung sei in der Zeit vor dem 10. Dezember im Vorwochenvergleich leicht gesunken.