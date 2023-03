In 27 Städten Landesweite Razzia gegen Kinderpornografie – Durchsuchungen auch am Niederrhein

34 Männer und eine Frau haben in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch frühmorgens unangekündigten Besuch bekommen: Mit einer landesweiten Razzia in 27 Städten ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen dem Besitz und der Verbreitung von Kinderpornografie nachgegangen. Dabei hätten die Beamte deutlich mehr als 500 Datenträger beschlagnahmt, berichtete Christoph Hebbecker, Sprecher der zentralen Cybercrime-Einheit bei der Staatsanwaltschaft in Köln (ZAC NRW).