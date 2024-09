Wärmeliebendes Insekt Gottesanbeterin breitet sich in NRW weiter aus

Die Europäische Gottesanbeterin ist immer häufiger in Nordrhein-Westfalen heimisch. Das wärmeliebende Insekt habe sich in den vergangenen Jahren aufgrund des Klimawandels über die Täler von Mosel und Rhein Richtung Norden ausgebreitet und wandere weiter in Richtung Emsland, berichten die Experten des LWL-Naturkundemuseums ins Münster nach einer Auswertung von Daten der Beobachtungsplattform Observation.org. Auf der Plattform können interessierte Bürger Funde und Beobachtungen bestimmter Tierarten melden.