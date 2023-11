Arbeitskampf an NRW-Unis Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks an Hochschulen auf

Eine Besonderheit an den Hochschulen sei die Forderung der Gewerkschaften, auch die bundesweit mehr als 300 000 studentischen Hilfskräfte in den Tarifvertrag mit einzubeziehen, sagte ein Verdi-Sprecher. Bislang seien die Arbeitsbedingungen der studentischen Beschäftigten, die etwa als Tutoren an den Hochschulen arbeiten, nicht in einem Tarifvertrag geregelt. Auch die Praxis, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft einen befristeten Arbeitsvertrag nach dem anderen bekommen, prangert das Aktionsbündnis an.