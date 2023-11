In NRW Gewerkschaft ruft Sozialpädagogen am Montag zu Warnstreik auf

Zuvor war die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Länder erneut ohne Arbeitgeberangebot zu Ende gegangen, wie der nordrhein-westfälische Landesverband des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) am Freitag berichtete. Geplant sei am Montag eine Warnstreikaktion mit Kundgebung in Dortmund, hieß es. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen, die vom 7. bis zum 9. Dezember geplant ist.