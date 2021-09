Er will es Nicht-Geimpften „ungemütlich“ machen : Laumann gegen Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Frage in den Raum gestellt, ob Ungeimpfte im Fall einer Quarantäne weiterhin Lohnfortzahlung bekommen. Das müsse geprüft werden – Laumann hat seine Einschätzung bereits gegeben.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich gegen eine weitere Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Fall einer Quarantäne ausgesprochen. „Auch die Frage müssen wir mal entscheiden, wollen wir ungeimpften Leuten, wenn sie in Quarantäne gehen, weiterhin die Lohnfortzahlung geben - ja oder nein?“, sagte Laumann am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. Diese Frage müsse er in den nächsten Tagen prüfen und entscheiden.