„Problemräumungen von Reichsbürgern nehmen zu“ Gerichtsvollzieher in NRW bekommen Schutzwesten und Pfefferspray

Die Gerichtsvollzieher in NRW sollen noch in diesem Jahr mit Schutzwesten ausgestattet werden. Das kündigte Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an. Demnach würden auch Reizstoffsprühgeräte zur Selbstverteidigung beschafft, so Limbach. Der WDR hatte zuvor über die Pläne berichtet.