Eilantrag aus Bochum : NRW-Gericht kippt 2G-Plus für Sport in Innenräumen

NRW-Gericht kippt 2G-Plus für Sport in Innenräumen

Münster In Fitnessstudios und anderen Sporteinrichtungen entfällt erst mal die 2G-Plus-Regelung. Das entschied das Oberverwaltungsgericht NRW. Das Gericht gab damit dem Eilantrag eines Fitnessstudiobetreibers aus Bochum statt.

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat die 2G-plus-Regel für die gemeinsame Sportausübung in Innenräumen vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die coronabedingte Zugangsbeschränkung verstoße voraussichtlich gegen das Gebot der Klarheit und Widerspruchsfreiheit gesetzlicher Regelungen, erklärte der 13. Senat des Gerichts am Dienstag in Münster und gab damit dem Eilantrag eines Fitnessstudiobetreibers aus Bochum statt. (AZ: 13 B 1986/21.NE)