Zahl in NRW mehr als verdoppelt : Geldautomaten-Gangster erbeuteten mehr als 30 Millionen Euro

Zahl in NRW mehr als verdoppelt

Düsseldorf Die Zahl der nächtlichen Explosionen von Geldautomaten hat sich mehr als verdoppelt. Die Gangster erbeuteten seit 2015 schon über 30 Millionen Euro. Nun bittet NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die Banken zum Gespräch.

Gangster, die in NRW reihenweise Geldautomaten in die Luft jagen, haben in fünf Jahren bereits mehr als 30 Millionen Euro erbeutet. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf Anfrage der SPD-Fraktion mitgeteilt. Seit 2015 hätten die Täter bei hunderten Coups insgesamt 30,6 Millionen Euro gestohlen.