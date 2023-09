Nicht jedes Tier sei ein Problem Nabu NRW gegen generelle Jagdmöglichkeit beim Wolf

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) NRW hat sich in der Diskussion um einen erleichterten Wolfsabschuss gegen eine generelle Jagdmöglichkeit bei dem Wildtier ausgesprochen. „Es ist ein strenggeschütztes Tier, es ist ein wichtiges Tier in unserer ganzen natürlichen Umwelt“, sagte die Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer am Dienstag in Düsseldorf. Über den Abschuss eines als problematisch beschriebenen Wolfes könne man in Einzelfällen reden. Der Nabu NRW sei aber dagegen, dass der Wolf insgesamt zur Jagd freigegeben werde. Nicht jeder Wolf sei ein Problem, betonte sie.