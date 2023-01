Über 1,2 Millionen Aufrufe im Internet Gartenbaufirma aus Willich geht mit Bewerbungsvideo viral

„Das ist die epischste Stellenausschreibung auf diesem Planeten“, heißt es in den Kommentaren. „Die beste Werbung für eine Firma die ich je gesehen hab“, schreiben wiederum andere Nutzer in den sozialen Netzwerken. Gemeint ist in beiden Fällen das neueste Werbe-Video der GB Gartenbau GmbH, einer Garten- und Landschaftsbaufirma aus Willich. Das Video hat knapp 300.000 Klicks auf YouTube, auf der Internetplattform Tiktok wurde es sogar schon über 1,2 Millionen mal aufgerufen. Doch was steckt dahinter? Wieso wurde ein Werbe-Video einer gewöhnlichen Firma am Niederrhein plötzlich zum absoluten Internet-Hit?