Personalmangel NRW-Gastronomie fehlen mehr als 10.000 Jobs

Die nordrhein-westfälische Gastronomie leidet wie viele Bereiche unter dem Fachkräftemangel; allerdings ist der personelle Aderlass deutlich größer als in vielen anderen Bereichen. Im NRW-Gastgewerbe fehlen nach dem Ende der Pandemie noch weit mehr als 10.000 Jobs. „Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie haben wir den Arbeitskräftemangel in der Branche gespürt. Und damals hatten wir in Nordrhein-Westfalen rund 14.000 Beschäftigte mehr als jetzt“, sagte Kurt Wehner, Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes in Nordrhein-Westfalen (Dehoga NRW), unserer Redaktion. „Diese 14.000 fehlen uns also mindestens“, erklärte Wehner.