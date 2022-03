Pauker als Vorbilder : Fünf Lehrende aus NRW mit Lehrkräftepreis geehrt

Fünf Lehrkräfte wurde mit einem Preis ausgezeichnet (Symbolbild). Foto: Thomas Imo/photothek.net

Düsseldorf/Berlin Der Lehrkräftepreis 2021 geht an fünf Lehrkräfte aus NRW. Ausgezeichnet wurden etwa der Pädagogik- und Französischlehrer Tobias Kammer von der Unesco-Schule in Essen und die Bio-, Deutsch- und Klassenlehrerin Betty Schmidt von der Friedrich-Albert-Lange Schule in Solingen. Das sind die weiteren Preisträger.

Der Deutsche Lehrkräftepreis 2021 geht an Lehrkräfte, Lehrerteams und Schulleitungen aus zehn Bundesländern. Fünf Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus Nordrhein-Westfalen, wie der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung am Montag in Berlin und Hanau mitteilten.

Preise in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ gingen in NRW an den Pädagogik- und Französischlehrer Tobias Kammer von der Unesco-Schule in Essen, an die Bio-, Deutsch- und Klassenlehrerin Betty Schmidt von der Friedrich-Albert-Lange Schule in Solingen sowie an Benedikt Töns, der am Käthe-Kollwitz-Gymnasium Dortmund Geschichte, Deutsch und Katholische Religion unterrichtet. Töns ist auch Leiter der AG Medienscouts, Koordinator „Jugend debattiert“ und Mitglied der Projektgruppe „Demokratie-Erziehung“ an seiner Schule.

Ein zweiter Preis in der Kategorie „Vorbildliche Schulleitung“ ging nach Dorsten an Schulleiterin Susanne Schulte von der Montessori Reformschule. Den Sonderpreis „Europa“ in der Kategorie „Unterricht innovativ“ erhielten Christoph Gunter-Seretny und sein Team von der Bigge-Lenne Gesamtschule Finnentrop für das Projekt „Der Erste Weltkrieg in Finnentrop“. In Arbeitsgruppen erschlossen sich die Schülerinnen und Schüler regionalgeschichtliche Aspekte, einschließlich Exkursionen nach Belgien und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Finnentrop und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und veröffentlichten diese in Form einer Ausstellung.

Die Preisträgerinnen und Preisträger in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ wurden den Angaben nach von ihren Schülerinnen und Schülern der letzten beiden Abschluss-Jahrgänge für die Auszeichnung nominiert. In der Kategorie „Vorbildliche Schulleitung“ wählte die Jury die Preisträger aus. Die Schulleitungen waren von ihren Kollegien vorgeschlagen worden. Der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft der Journalistin und Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause.



(kag/epd)