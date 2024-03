Erst mild, dann wieder kühler Frühlingshafter Sonntag vor trübem Wochenstart in NRW

Die Menschen in NRW können am Sonntag noch einmal frühlingshaftes Wetter genießen, bevor es zu Beginn der neuen Woche wieder grau und ungemütlich wird. Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte, erreichen die Temperaturen heute zwischen 14 und 17 Grad. Im Westen des Landes können dabei noch ein paar Wolken hervorkommen, wohingegen es im Osten meist heiter bis sonnig bleibt. Bis auf ein paar Tropfen, die westlich des Rheins noch vereinzelt herunterprasseln können, bleibt es nach Angaben der Wetterexpertin am Sonntag größtenteils niederschlagsfrei.