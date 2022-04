Mehr konsequentes Handeln gefordert : Fridays for Future NRW ruft zu Protesten zur Landtagswahl auf

Fridays for Future ruft am 23. April zum Protest im rheinischen Braunkohlerevier auf. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Fridays for Future NRW ruft im Vorfeld der Landtagswahl zu Protestaktionen auf. Die Bewegung stellt erneut Forderungen nach einer besseren Energiepolitik. Protest am 23. April im rheinischen Braunkohlerevier geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future NRW ruft im Vorfeld der NRW-Landtagswahl zu Protestaktionen auf und erneuert ihre Forderung nach einer „Transformation“ der Energiepolitik. Man werde die kommenden sechs Wochen bis zum 15. Mai nutzen, um sich für einen Stopp der geplanten Abbaggerung des Dorfes Lützerath am Braunkohle-Tagebau Garzweiler II und einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 einzusetzen, erklärte Linda Kastrup von Fridays for Future Duisburg am Dienstag in Düsseldorf.

Für den 23. April steht deshalb eine Demonstration im rheinischen Braunkohlerevier gegen die Abbaggerung von Lützerath an. Am Freitag, dem 6. Mai, gibt es „dezentrale Aktionen“ unter dem Motto „#Genug zerstört“ - darunter Mahnwachen, Demonstrationen oder weitere Kundgebungen. Dem schließt sich bis zum 14. Mai unter dem Titel „Ohne Kerosin nach Düsseldorf“ eine mehrtägige Fahrradtour nach Düsseldorf an.

„Anstatt in NRW auf erneuerbare Energien zu setzten und sich damit für das Klima und damit verbunden die Menschen zu entscheiden, entscheidet sich die Landesregierung dafür, weiter zu zerstören und profitorientiert zu wirtschaften“, kritisierte Friday for Future NRW weiter. Die Braunkohleförderung in NRW zerstöre seit Jahren die Lebensgrundlagen von Menschen im globalen Süden. Derzeit stecke das Industrieland NRW „immer noch in der fossilen Brennstoff-Industrie“, betonte Dibia Udushesheri von Fridays for Future Aachen. Anstatt die Transformation voranzutreiben, verfolge die schwarz-gelbe Landesregierung eine „Lobbypolitik mit Konzerninteressen“.

Die Klimakrise werde „immer so behandelt, als wäre sie noch weit entfernt, aber das ist sie nicht“, erklärten die Aktivisten und Aktivisten. Man brauche konsequentes Handeln auch in NRW. „Wir fordern einen umfangreichen, sofortigen Ausbau der erneuerbaren Energien, was in sich beinhaltet, dass keine Dörfer mehr für dreckige Braunkohle zerstört werden“, hieß es

(kag/epd)