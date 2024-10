Schöne Aussichten Freundliches Herbstwochenende in NRW erwartet

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich am Wochenende überwiegend freundlich und trocken. Am Freitag bleibt es heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts könne örtlich neblig werden, die Tiefstwerte lägen zwischen 4 und 1 Grad, in der Eifel sei Bodenfrost möglich.