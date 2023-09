Kurioser Polizeieinsatz im Kreis Euskirchen Drei Freunde backen Kekse – doch beim Rezept stimmt etwas nicht

Die Polizei aus dem Kreis Euskirchen wurde am Wochenende zu einem seltsamen Einsatz gerufen. Drei Freunde (23, 22 und 20 Jahre) wollten in ihrem Ferienhaus in Schmidtheim Dahlem ein paar Plätzchen zu ihrem Bier genießen. Da keine Plätzchen im Ferienhaus gefunden wurden, backten sie einfach selbst welche. Doch irgendwas war mit dem Rezept anscheinend nicht in Ordnung.