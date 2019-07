Wetter in NRW : Freitag bis 28 Grad warm - Wochenende bringt Abkühlung

Foto: dpa/Roland Weihrauch 14 Bilder Sommer 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

Essen Am Freitag bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen noch warm und sommerlich. Die Temperaturen klettern am Freitag auf bis zu 28 Grad. Am Wochenende wird es etwas kühler.

Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei 23 bis 28 Grad. Im höheren Bergland werden maximal 21 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei zeigt sich bei wechselnd starker Bewölkung auch immer wieder die Sonne und es bleibt trocken.

Zum Wochenende sorgen die Ausläufer eines Skandinavientiefs für etwas Abkühlung, wie der DWD mitteilte. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen im Süden zwar noch bei 28, im Norden dagegen bei 20 Grad. Dazu ziehen von Norden aus Wolken über das Land und es gibt zeitweise Regen.

Am Sonntag bleibt es meist trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Auch zum Beginn der Woche bleibt es mit maximal 20 Grad erstmal kühler.

(mba/dpa)