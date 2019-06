Bis 32 Grad : Freibäder gut besucht - Sonntag wird es heiß in NRW

Essen/Haltern Darauf haben viele Menschen im Land gewartet: Endlich Sommer. Samstag sind es 28 Grad. Viele tummelten sich in Freibädern. Und manche stürzten sich gar in die noch kalten Badeseen. Und es wird sogar noch besser.

Sonne pur und hochsommerliche Temperaturen bescheren den Menschen in NRW am Wochenende perfektes Freibad- und Badewetter. Am Samstag wagten sich die ersten Unverfrorenen bereits in das mit 17 Grad noch recht frische Wasser des Halterner Sees. Dort war das Strandbad mit rund 500 Gästen schon gut besucht. „Die Nordsee ist auch nicht wärmer“, scherzte ein Sprecher. Es gab zudem ein Beach-Volleyballturnier.