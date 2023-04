Start in die Osterferien Flughäfen meistern erste Reisewelle problemlos

Trotz rund 170.000 Passagieren und insgesamt etwa 1200 ankommenden und abfliegenden Flugzeugen ist das erste Ferienwochenende am Flughafen Düsseldorf weitgehend störungsfrei verlaufen. Nur ein Flug am Samstagabend konnte nicht wie geplant vor 22 Uhr in Richtung Chişinău (Moldawien) starten, war aber bereits verspätet in Düsseldorf gelandet. Die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen betrugen selbst im Hochbetrieb nicht mehr als 15 bis 20 Minuten, meist aber nur etwa fünf Minuten. Auch der Airport Köln/Bonn meldete bei fast 86.000 Fluggästen am Wochenende einen reibungslosen Ablauf.