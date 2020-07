Zehntausende Kontrollen : Fast 300 Mängel bei Tiertransporten in NRW festgestellt

Düsseldorf Bevor Tiere im Schlachthof landen, müssen sie dorthin gebracht werden. Die Behörden haben ein Auge darauf und kontrollieren viele Transporte. Größere Folgen haben viele Verstöße allerdings nicht.

Während zurzeit Schlachthöfe im Fokus der Öffentlichkeit stehen, schauen die Behörden auch auf die Straße: In NRW wurden in diesem Jahr bis zum Mai 48.711 Mal Tiertransporte kontrolliert. In 289 Fällen wurden „nicht transportfähige“ Tiere entdeckt. 114 Mal blieb es bei Belehrungen, einmal wurde eine Ordnungsverfügung erstellt, in 78 Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Strafverfahren wurden in keinem einzigen Fall eingeleitet. Diese Zahlen teilte das Umweltministerium auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Landtag mit. Die Reaktion der Behörden richtete sich demnach nach der Härte der festgestellten Verstöße.